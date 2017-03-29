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Марьян Пахарь подал в отставку с поста главного тренера сборной Латвии по футболу. Генеральный секретарь Латвийской федерации футбола (LFF) Янис Межецкис принял отставку, сообщается на сайте организации.

Пахарь подал в отставку на следующий день после того, как сборная Латвии в товарищеском матче в Тбилиси уступила сборной Грузии с разгромным счетом 0:5. В ходе послематчевой пресс-конференции он заявил, что готов к отставке, а федерации надо подыскивать нового тренера для национальной команды.

Как сообщает пресс-служба LFF, во второй половине апреля Пахарь планирует созвать пресс-конференцию, на которой более подробно расскажет о своем решении и оценит выступление сборной под его руководством. Федерация поблагодарила специалиста за проделанную работу и пожелала удачи в дальнейшей карьере.

Ближайший официальный матч сборной Латвии предстоит 9 июня – в Риге против сборной Португалии в рамках 6-го тура отбора на ЧМ-2018. В первом круге, осенью прошлого года Латвия в гостях проиграла действующим чемпионам Европы со счетом 1:4.