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1 апреля в Германии состоится поединок за титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе, в котором лучший боксер Латвии 31-летний Майрис Бриедис выйдет на ринг против второго номера рейтинга 32-летнего немца Марко Хука. Победитель боя Хук-Бриедис станет обладателем полновесного титула WBC.

Между тем, как рассказал немецкому изданию Bild технический директор по бою Карстен Малман, Майрис перед важным поединком боится быть отравленным, пишет delfi.lv/sports со ссылкой на немецкое издание.

"Бриедис, по всей видимости, боится, что его здесь могут отравить", - сказал Малман, которого цитирует Bild.

"Его менеджер мне сказал, что Бриедис отказался от предложенных организаторами отелей и поселился в тайном хостеле. На пресс-конференцию Майрис планирует прийти в защитной маске на лице".

Уже перед отлетом в Дортмунд Бриедис в аэропорту "Рига" решил не рисковать и надел медицинскую маску.

В свою очередь Хук с немецкими СМИ был довольно отзывчивым и сам рассказал о месте, где будет проживать перед боем.

"У меня здесь лучшие условия проживания. Я хорошо подготовился на тренировках к тяжелой борьбе с Бриедисом", - рассказал Хук.

Немец является ровесником Бриедиса – им обоим по 31 году. На профессиональном ринге он провел 43 боя, одержав 29 побед, 27 из которых – нокаутом. Три раза проиграл, один матч был признан незавершенным.

Бриедис, который является обязательным претендентом на пояс чемпиона мира по версии Всемирного совета бокса (WBC), провел 20 боев, из которых 17 выиграл нокаутом.