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Бывшая прыгунья в длину Инета Радевича избрана на пост руководителя Латвийского союза легкой атлетики, на голосовании она победила прежнего руководителя этой организации Гунтиса Залитиса. Об этом пишет nra.lv.

На открытом голосовании 51 член союза высказался в пользу Радевичи, 18 проголосовали за Залитиса. 35-летнюю Радевичу в кандидаты на пост главы Латвийского союза легкой атлетики выдвинула Спортивная школа Краславы.

Радевича завершила карьеру после Олимпиады-2012 в Лондоне, где она заняла четвертое место. Кроме того бывшая прыгунья является серебряным призером ЧМ-2011, где изначально заняла третье место, но поднялась на позицию выше после допингового скандала.