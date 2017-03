Спорт |

Пользователи соцсетей посмеялись над бюстом футболиста Криштиану Роналду, который был установлен в аэропорту города Мадейры.

«Роналду, стоящий рядом со своей статуей, просто до невозможности забавен», — написал пользователь Коннор Келли.

Ronaldo standing next to his statue is laugh out loud funny pic.twitter.com/XGWZ1mLEwn