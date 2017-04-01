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После того, как Марьян Пахарь покинет пост главного тренера сборной Латвии по футболу, команду возглавит известный итальянский специалист Фабио Капелло, пишет Skaties.lv.

Капелло работал в таких футбольных клубах, как мадридский «Реал», «Ювентус» и «Милан». Во всех клубных командах, где работал Капелло, он выигрывал титул чемпиона страны. В тренерской клубной работе за 16 сезонов выиграл титул чемпиона страны 7 раз. Он также тренировал сборную Англии, в последней командой, которую он возглавлял, была сборная России.

Отмечается, что Латвийская футбольная федерация поставила перед Капелло задачу – выиграть чемпионат Европы в 2020 году.

О том, где было найдено финансирование для оплаты труда именитого тренера федерация пообещала сообщить на ближайшей пресс-конференции.

* - первоапрельская новость