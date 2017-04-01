Сборную Латвии по футболу возглавит Фабио Капелло* (18)
После того, как Марьян Пахарь покинет пост главного тренера сборной Латвии по футболу, команду возглавит известный итальянский специалист Фабио Капелло, пишет Skaties.lv.
Капелло работал в таких футбольных клубах, как мадридский «Реал», «Ювентус» и «Милан». Во всех клубных командах, где работал Капелло, он выигрывал титул чемпиона страны. В тренерской клубной работе за 16 сезонов выиграл титул чемпиона страны 7 раз. Он также тренировал сборную Англии, в последней командой, которую он возглавлял, была сборная России.
Отмечается, что Латвийская футбольная федерация поставила перед Капелло задачу – выиграть чемпионат Европы в 2020 году.
О том, где было найдено финансирование для оплаты труда именитого тренера федерация пообещала сообщить на ближайшей пресс-конференции.
* - первоапрельская новость