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Олимпийская сборная России по хоккею (игроки не старше 25 лет) под руководством Олега Браташа обыграла в товарищеском матче команду Латвии со счетом 5:0. Встреча прошла в Риге.

Шайбы забросили Антон Бурдасов (16-я минута), Иван Телегин (17), Сергей Шумаков (33, 35) и Анатолий Голышев (37).

2 апреля олимпийская сборная России проведет еще один матч против сборной Латвии.