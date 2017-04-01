Олимпийская сборная России по хоккею разгромила команду Латвии (4)

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Спорт | 1 апреля 2017 года, 19:37

Олимпийская сборная России по хоккею (игроки не старше 25 лет) под руководством Олега Браташа обыграла в товарищеском матче команду Латвии со счетом 5:0. Встреча прошла в Риге.

Шайбы забросили Антон Бурдасов (16-я минута), Иван Телегин (17), Сергей Шумаков (33, 35) и Анатолий Голышев (37).

2 апреля олимпийская сборная России проведет еще один матч против сборной Латвии.

Комментарии 4
Alex48 минут назад
Русских на допинг всех проверили ?... а тренера ?
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9718 минут назад
А что в Латвии делается для спорта? Сколько катков, стадионов, спортзалов построили за 26 лет?
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Крик26 минут назад
Заголовок то какой!! Я то подумал 20:0, а 5:0 для России это называется еле-еле играли.
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