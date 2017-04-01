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17-летний латвийский фигурист Денис Васильев занял 14-е место на мировом первенстве по фигурному катанию в Хельсинки. Сегодня были разыграны медали в мужском одиночном катании.

После короткого проката он шел 14-м. Сегодня в дебюте произвольной программы Васильев допустил ошибку при выполнении каскада, несмотря на это он получил от судей оценку 155,27, установив новый рекорд Латвии. Кроме того, Васильев обновил персональный и национальный рекорды по сумме программ - 239,00 баллов, заняв в итоге 14-е место.

Таким образом латвийский фигурист завоевал олимпийскую путевку на Игры-2018 и теперь Латвии будет представлена в корейском Пхенчхане двумя фигуристами – днем ранее олимпийскую путевку Латвии в женском одиночном катании принесла Ангелина Кучвальская.

Чемпионом мира стал японец Юдзуру Ханю. Второе и третье места также заняли азиатские фигуристы - Шома Уно из Японии и Боян Цзинь из Китая.