Майрис Бриедис попал в больницу после боя с Хуком (4)

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Спорт | 2 апреля 2017 года, 13:19

Латвийский боксер Майрис Бриедис после поединка против экс-чемпиона мира, немца боснийского происхождения Марко Хука попал в одну из больниц немецкого Дортмунда, сообщает портал sportbox.ru.

Как сообщил корреспонденту Sportbox.ru представитель телеканала RTL Маттиас Белер, у Бриедиса подозрение на перелом десятого ребра с левой стороны.

По словам менеджера боксера Альберта Хачатурова, травма случилась у него на глазах, на последних секундах заключительного, двенадцатого, раунда.

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Бриедис в машине скорой помощи после боя с Хуком. Фото: sportbox.ru

Напомним, как уже пиcал Mixnews, в субботу, 1 апреля в немецком Дортмунде Майрис Бриедис победил Марко Хука единогласным решением судей и отобрал у немца титул чемпиона в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Бриедис - первый латвийский спортсмен, которому удалось стать чемпионом мира в профессиональном боксе.

Также после поединка Бриедис получит чемпионский пояс Международной боксерской организации (IBO), который до этого принадлежал Хуку.

32-летний Бриедис в своей карьере выиграл все 22 профессиональных поединка, 18 раз нокаутировав соперников.

Комментарии 4
Igors Ahadovs1 час назад
Вот это боец!
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Крик54 минуты назад
Это обыкновенная практика боксёров, он же не футболист. В моей жизни были люди здоровенные от природы , если били прямой в подбородок, то соперники попадали в больницу с разными переломами на голове, но когда "пропускали" от таких же как они, то тоже лежали в больнице, двоим врачи запретили заниматься боксом после серьёзных накаутов, говорить говорят, но стихи точно уже не напишут. Мрачный труд, но настоящих мужиков.
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Edgar Lesik47 минут назад
Хук с лева :)
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