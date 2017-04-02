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Латвийский боксер Майрис Бриедис после поединка против экс-чемпиона мира, немца боснийского происхождения Марко Хука попал в одну из больниц немецкого Дортмунда, сообщает портал sportbox.ru.

Как сообщил корреспонденту Sportbox.ru представитель телеканала RTL Маттиас Белер, у Бриедиса подозрение на перелом десятого ребра с левой стороны.

По словам менеджера боксера Альберта Хачатурова, травма случилась у него на глазах, на последних секундах заключительного, двенадцатого, раунда.

Бриедис в машине скорой помощи после боя с Хуком. Фото: sportbox.ru

Напомним, как уже пиcал Mixnews, в субботу, 1 апреля в немецком Дортмунде Майрис Бриедис победил Марко Хука единогласным решением судей и отобрал у немца титул чемпиона в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Бриедис - первый латвийский спортсмен, которому удалось стать чемпионом мира в профессиональном боксе.

Также после поединка Бриедис получит чемпионский пояс Международной боксерской организации (IBO), который до этого принадлежал Хуку.

32-летний Бриедис в своей карьере выиграл все 22 профессиональных поединка, 18 раз нокаутировав соперников.