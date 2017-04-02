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Сборная Латвии по хоккею в воскресенье вновь проиграла Олимпийской сборной России со счетом 1:2.

Матч прошел в холле Arēna Rīga. Единственную шайбу в пользу латвийской сборной забросил Артур Кулда. Тем временем в составе россиян шайбы забросили Захар Арзамасцев и Антон Бурдасов.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, в субботу Латвия и Россия уже сыграли друг с другом в товарищеском матче. Под руководством Олега Браташа олимпийская сборная РФ обыграла Латвию со счетом 5:0. Отметим, это был первый матч сборной Латвии под руководством канадского специалиста Боба Хартли.

Добавим, в рамках подготовки к чемпионату мира сборная Латвии проводит 10 проверочных игр. Первые матчи уже состоялись с Россией, а 7 и 8 апреля в рамках Евровызова в Даугавпилсе пройдут матчи против белорусов.

После этого, 14 и 15 апреля на выезде сборная Латвии сыграет со Швецией, 21 и 22 апреля - с Францией, а 30 апреля и 1 мая пройдут выездные матчи в Германии.

На чемпионате мира в Кельне в подгруппе "А" Латвия встретится с Россией, США, Швецией, Словакией, Германией, Данией и Италией.