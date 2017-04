Спорт |

В воскресенье, в Ригу вернулся латвийский боксер Майрис Бриедис, который накануне завоевал титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Бриедис прилетел в столицу рейсом из Варшавы около 17:30. В Рижском аэропорту его с овациями встретили болельщики, журналисты, а также коллеги Бриедиса из Госполиции. Встречающие радостно скандировали имя спортсмена, сообщает портал tvnet.lv.

"Всем хочу сказать огромное спасибо. Что я могу сказать? Без вас я бы этого не сделал. Мы сделали это все вместе", - обращаясь к присутствующим, сказал Бриедис.

"Это был невообразимый адреналин. Я чувствовал поддержку людей, и это придало мне сил. Я поспал всего полчаса, и все еще не осознал произошедшее, но понемногу уже начинаю", - признал спортсмен.

Между тем, Бриедис также отметил, что допускает возможность создания своей школы бокса в Латвии.

Proud airBaltic crew flies the proud winner, welcome home Mairis Briedis

Thank you, Captain Jānis Krištops and the entire team pic.twitter.com/QvmTkTS0ia