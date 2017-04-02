Под овации латвийцев в Ригу вернулся чемпион Майрис Бриедис (9)

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Спорт | 2 апреля 2017 года, 22:02

В воскресенье, в Ригу вернулся латвийский боксер Майрис Бриедис, который накануне завоевал титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Бриедис прилетел в столицу рейсом из Варшавы около 17:30. В Рижском аэропорту его с овациями встретили болельщики, журналисты, а также коллеги Бриедиса из Госполиции. Встречающие радостно скандировали имя спортсмена, сообщает портал tvnet.lv.

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"Всем хочу сказать огромное спасибо. Что я могу сказать? Без вас я бы этого не сделал. Мы сделали это все вместе", - обращаясь к присутствующим, сказал Бриедис.

"Это был невообразимый адреналин. Я чувствовал поддержку людей, и это придало мне сил. Я поспал всего полчаса, и все еще не осознал произошедшее, но понемногу уже начинаю", - признал спортсмен.

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Между тем, Бриедис также отметил, что допускает возможность создания своей школы бокса в Латвии.

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Напомним, как уже пиcал Mixnews, в субботу, 1 апреля в немецком Дортмунде Майрис Бриедис победил Марко Хука единогласным решением судей и отобрал у немца титул чемпиона в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Бриедис - первый латвийский спортсмен, которому удалось стать чемпионом мира в профессиональном боксе.

Также после поединка Бриедис получит чемпионский пояс Международной боксерской организации (IBO), который до этого принадлежал Хуку.

32-летний Бриедис в своей карьере выиграл все 22 профессиональных поединка, 18 раз нокаутировав соперников.

Комментарии 9
Ъ1 час назад
Молодец,он это заслужил,один из самых сложных его поединков,желаю дальше пройти без поражений что-бы остаться в истории как непобедимый чемпион.
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Nata Skudra52 минуты назад
О, теперь он, как Кличко, может баллотироваться на мэра Риги. если бабушке Меркель понравится.
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Крик28 минут назад
Пока это не пояс а ремень, все его соперники подобраны на отскок, пояс будет поясом, когда с титулованными будет биться.
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