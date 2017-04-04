Латвийской штангистке не хватило одного килограмма до золота на ЧЕ (1)
Спорт | 4 апреля 2017 года, 08:32
Латвийская штангистка Ребека Коха завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы, который проходит в Сплите (Хорватия).
Выступая в весовой категории до 58 килограммов, Коха в сумме подняла 213 кг (95 кг в рывке и 118 кг в толчке).
Чемпионкой Европы стала российская спортсменка Наталья Хлесткина, которая подняла на килограмм больше. Третье место у румынки Мадалины Моли, результат которой составил 208 кг.
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