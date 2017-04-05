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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что продолжит выступать в шоу.

"Я еще покатаюсь несколько лет в шоу. Когда-то момент завершения карьеры должен был наступить. Я наелся, у меня нет прежней злости и желания. Самая большая проблема, конечно, — это 15 операций", - рассказал он.

По словам Плющенко, теперь реализуется его мечта.

"Открывается школа фигурного катания в Москве. Мы приступили к сотрудничеству и тренировкам с Аделиной Сотниковой. Буквально вчера приехал постановщик программ. Мы подбираем стили. Весь тренерский состав готов, в том числе и я. Многие спрашивают: "Как же шоу? Показательные выступления?" Буду продолжать их совмещать.Я не рассчитываю, что ко мне придут все суперспортсмены. Хочется воспитать спортсменов с нуля", — цитирует Плющенко "Чемпионат.com".

Ранее Плющенко объявил о завершении карьеры.