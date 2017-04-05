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За титул чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первой тяжелой весовой категории боксеру Майрису Бриедису планируется выплатить премию в размере 28 458 евро.

Как сообщил директор департамента спорта Министерства образования и науки (МОН) Эдгар Северс, в соответствии с действующими правилами Кабинета министров о присуждении денежных призов за выдающиеся достижения в спорте победу Бриедиса нельзя выдвигать на премирование как выдающееся достижение в спорте, так как он выиграл титул в профессиональном, а не любительском боксе, федерация которого есть в Латвии.

По словам представителя МОН, было бы неправильно менять правила ради одного спортсмена, тем более что порядок присуждения премий планируется пересмотреть, сделав его более строгим. Поэтому МОН подаст предложение о премировании боксера не за выдающиеся достижения в спорте, а с учетом положительного влияния его победы на международный имидж страны.

Правительство может рассмотреть этот вопрос уже 11 апреля.