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Нападающие мадридского «Реала» Криштиану Роналду и Карим Бензема поиздевались над низким ростом одноклубника Лукаса Васкеса перед матчем 29-го тура испанской примеры с «Алавесом». Видео появилось в Instagram-аккаунте сливочных.

В подтрибунном помещении оба протянули партнеру по команде руки, намекнув, что он похож на детей, которые выводят футболистов на поле. 173-сантиметровый Васкес — самый низкорослый игрок «Реала».