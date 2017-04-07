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Латвийская звезда НБА Кристап Порзиньгис из-за проблем со спиной, возможно, пропустит оставшиеся три игры своего клуба "Нью-Йорк Никс". Об этом сообщает Diena со ссылкой на обозревателя телеканала ESPN Йена Бегли.

Порзиньгис не появился на площадке во время последних двух игр, в которых "Никс" победили "Чикаго Буллз", а также проиграли Вашингтон Уизардс".

Несмотря на то, что перед дуэлью с "Уизардс" сообщалось, что Порзиньгис примет участие в матче, во время разогрева он почувствовал дискомфорт и остался на скамейке запасных. Как отмечает Бегли, для латвийца этот сезон, скорее всего, закончен, так как главный тренер команды Джефф Хорнасек заявил, что со здоровьем Порзиньгиса необходимо быть осторожным.

В этом сезоне Порзиньгис сыграл в 13 матчах регулярного чемпионата НБА.