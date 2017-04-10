"Честь представлять Латвию": Масальскис проведет прощальный матч за сборную
Спорт | 10 апреля 2017 года, 17:07
22 апреля сборная Латвии проведет контрольный матч с национальной командой Франции. Этот матч станет последним за сборную для вратаря Эдгарса Масальскиса, сообщает Латвийская хоккейная федерация.
Многолетний голкипер сборной Латвии заявил о завершении карьеры в сборной после олимпийского квалификационного турнира в 2016 году. Клубную карьеру вратарь пока заканчивать не собирается.
"Пришло время завершить карьеру за сборную. Для меня было честью представлять Латвию. Хочу поблагодарить партнеров и болельщиков и пожелать удачи", - сказал 37-летний голкипер.
Масальскис дебютировал за сборную Латвии в 2000 году и принял участие в 15 чемпионата мира и четырех Олимпиадах. В 159 матчах хоккеист 11 раз сыграл на "ноль".