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22 апреля сборная Латвии проведет контрольный матч с национальной командой Франции. Этот матч станет последним за сборную для вратаря Эдгарса Масальскиса, сообщает Латвийская хоккейная федерация.

Многолетний голкипер сборной Латвии заявил о завершении карьеры в сборной после олимпийского квалификационного турнира в 2016 году. Клубную карьеру вратарь пока заканчивать не собирается.

"Пришло время завершить карьеру за сборную. Для меня было честью представлять Латвию. Хочу поблагодарить партнеров и болельщиков и пожелать удачи", - сказал 37-летний голкипер.

Масальскис дебютировал за сборную Латвии в 2000 году и принял участие в 15 чемпионата мира и четырех Олимпиадах. В 159 матчах хоккеист 11 раз сыграл на "ноль".