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Высоко оценив достижения латвийского боксера и сотрудника Госполиции Майриса Бриедиса, которыми он не только прославил Латвию, но и внес вклад в формирование положительного образа полиции, начальник Госполиции Интс Кюзис сегодня вручил боксеру знак почета первой степени. Это самая высокая награда в Госполиции Латвии, пишет Skaties.lv.

До этого этой награды удостаивались лишь 15 человек.

"Последние недели для тебя наполнены эмоциями, прежде всего хорошими. Я присоединяюсь и от лица Госполиции благодарю тебя за то, что ты сделал для полиции. Это потребовало много часов тренировок, но результат стоит того. Жители страны и полицейские, видя символ Госполиции на твоей одежде, гордятся тобой и страной. Твои достижения способствовали созданию положительного образа полиции. Общество и коллеги ценят, что в Госполиции работает такой сотрудник, как Майрис Бриедис!", - сказал Кюзис.

1 апреля в немецком Дортмунде Майрис Бриедис победил Марко Хука единогласным решением судей и отобрал у немца титул чемпиона в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Бриедис - первый латвийский спортсмен, которому удалось стать чемпионом мира в профессиональном боксе.

Фото: Госполиция