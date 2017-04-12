"Страна и коллеги гордятся тобой": Бриедису вручили высшую награду полиции (3)

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Спорт | 12 апреля 2017 года, 16:55

Высоко оценив достижения латвийского боксера и сотрудника Госполиции Майриса Бриедиса, которыми он не только прославил Латвию, но и внес вклад в формирование положительного образа полиции, начальник Госполиции Интс Кюзис сегодня вручил боксеру знак почета первой степени. Это самая высокая награда в Госполиции Латвии, пишет Skaties.lv.

До этого этой награды удостаивались лишь 15 человек.

"Последние недели для тебя наполнены эмоциями, прежде всего хорошими. Я присоединяюсь и от лица Госполиции благодарю тебя за то, что ты сделал для полиции. Это потребовало много часов тренировок, но результат стоит того. Жители страны и полицейские, видя символ Госполиции на твоей одежде, гордятся тобой и страной. Твои достижения способствовали созданию положительного образа полиции. Общество и коллеги ценят, что в Госполиции работает такой сотрудник, как Майрис Бриедис!", - сказал Кюзис.

1 апреля в немецком Дортмунде Майрис Бриедис победил Марко Хука единогласным решением судей и отобрал у немца титул чемпиона в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Бриедис - первый латвийский спортсмен, которому удалось стать чемпионом мира в профессиональном боксе.

Фото: Госполиция

Комментарии 3
груша2 часа назад
вспомнили все вдруг .когда было хреново, не федерация бокса, не государство ..кроме как Чернигова никому не нужен был..
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Фельдшер2 часа назад
Я не понимаю, какое отношение спорт имеет к полиции? Да он полицейский, но для госструктуры его победа не значит ровным счётом - ничего! За что награды? Наградили ли бы лучше полицейского, который что-то сделал на службе!
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Наблюдатель2 часа назад
Тык у нас так - награды за показуху. А вот НАСТОЯЩИМ, проявившим себя МУЖИКАМ, а не мордобойцам - наград нет...
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