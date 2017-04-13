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Орденский капитул 31 марта постановил наградить за заслуги перед Латвией орденом Трех звезд третьей степени спортсменку Лауру Икауниеце-Админиню и актрису Нового Рижского театра Байбу Броку, сообщается в официальном издании Latvijas Vestniesis.

Также орден Трех звезд третьей степени получат совладелец АО Balticovo Валдис Гримзе, комиссар ЕС по сельскому хозяйству Фил Хоган, оперная певица Инга Кална, руководитель рыбопитомника Tome Ивар Путвикис, директор лаборатории полисахаридов Латвийского государственного института химии Николай Ведерников, актриса театра "Дайлес" Аусма Зиедоне-Кантане.

Среди награжденных орденом Трех звезд четвертой степени - заслуженный автор поваренных книг Антонина Масилюне, руководитель отделения онкохирургии Даугавпилсской региональной больницы Мурман Ратиани, композитор Георг Пелецис, карикатурист Эрик Ошс, реставратор мебели Вилнис Лидака, актер Рижского Русского театра Евгений Иваничев, актер Латвийского национального театра Улдис Анже и другие деятели искусства, науки. медицины.