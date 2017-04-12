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В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене одержал волевую победу со счётом 2:1 над «Баварией».

«Бавария» вышла вперёд на 25-й минуте благодаря голу Артуро Видаля. В конце первого тайма хозяева имели прекрасную возможность забить второй мяч, получив право на пенальти. Однако Видаль с 11-метровой отметки пробил выше ворот. В начале второго тайма «Реал» отыгрался благодаря точному удару Криштиану Роналду. На 61-й минуте хозяева поля остались вдесятером — Хави Мартинес получил вторую жёлтую карточку. После этого преимуществом полностью завладели гости, что вылилось во второй гол Роналду на 77-й минуте.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 18 апреля.