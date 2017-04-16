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Пятикратная чемпионка турниров серии Большого шлема, экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова прокомментировала заявления о том, что дисквалификация за допинг ставит под сомнение ее достижения.

«Такие заявления глупы и смешны, они не соответствуют фактам. Если это помогает им чувствовать себя лучше… Я не буду тратить свое время на это, потому что мне не удастся изменить их мнение.

Когда ты уже был чемпионом, то у тебя может быть только одна цель — вернуться на вершину. Понимаю, что это будет трудно. У меня будет возможность проверить себя на турнирах в Штутгарте, Риме и Мадриде.

Я по-прежнему чувствую себя артистом, выходящим на сцену. Я выхожу из раздевалки, иду на корт, и поднимается занавес. Есть только я и соперник, мне это нравится. Я продолжаю играть, потому что хочу совершенствоваться и быть чемпионом. Это вдохновляет меня», — цитирует Шарапову Le Parisien.

Ранее Шарапова призвала прекратить критику в ее адрес после обнародования всех деталей дисквалификации за употребление мельдония.