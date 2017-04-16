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Петербургский СКА стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии магнитогорский «Металлург». В пятом матче серии питерская команда на чужом льду одержала победу со счетом 5:3. Счет в серии — 4:1 в пользу СКА.

СКА уступал по ходу матча со счетом 0:2, но во втором периоде смог отыграться и выйти вперед. В самом начале третьего периода нападающий питерской команды Илья Ковальчук сделал счет 4:2. Менее чем за минуту «Металлург» отыграл одну шайбу.

В концовке матча «Металлург» заменил вратаря на шестого полевого игрока. Нападающий СКА Сергей Плотников забросил пятую шайбу в пустые ворота.

Самый приятный дождь для жителей Петербурга и болельщиков @hcSKA. pic.twitter.com/xONvaeQonp — КХЛ (@khl) April 16, 2017

СКА выиграл Кубок Гагарина второй раз в истории. Впервые армейцы стали обладателями трофея в сезоне-2014/15, обыграв в финале казанский «Ак Барс». Напомним, главным тренером СКА является бывший игрок и тренер сборной Латвии по хоккею Олег Знарок.

Источник: Meduza

Фото из Twitter