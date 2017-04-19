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Сегодня на заседании правления Латвийской федерации футбола (ЛФФ) Александр Старков был назначен новым главным тренером национальной сборной. Об этом сообщается на официальном сайте ЛФФ.

Бывший наставник национальной команды Марьян Пахарь подал в отставку после разгромного поражения в товарищеском поединке с Грузией (0:5).

61-летний Александр Старков возглавил сборную Латвии в третий раз. Предыдущие два срока длились с 2001 по 2004 год и с 2007 по 2013-й. Именно под руководством Старкова сборная Латвии добилась самого большого успеха, когда пробилась в финальный турнир чемпионата Европы-2004.