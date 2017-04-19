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Туринский "Ювентус" сыграл вничью с "Барселоной" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и выбил каталонцев из турнира.

Встреча состоялась на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершился со счетом 0:0.

Таким образом, "Ювентус" вышел в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух матчей. Первый поединок завершился победой туринцев со счетом 3:0.

Главный тренер каталонцев Луис Энрике ставил команде задачу забить сопернику пять мячей. Также он просил болельщиков не уходить с трибун и до конца поддерживать команду.

В параллельном матча "Монако" повторно обыграл дортмундскую "Боруссию" (3:1) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Днем ранее путевки в 1/2 финала получили мадридский "Реал", выбивший из турнира мюнхенскую "Баварию", и мадридский "Атлетико", по сумме двух матчей обыгравший английский "Лестер".