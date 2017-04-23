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Нападающий санкт-петербургского СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук изъявил желание в следующем сезоне вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), где он с 2005 по 2013 год выступал за "Атланту" и "Нью-Джерси". Об этом в эфире телеканала Sportsnet заявил журналист Эллиотт Фридман.

По его словам, среди клубов североамериканской лиги в межсезонье будет большой интерес к 34-летнему форварду и Ковальчук сможет выбрать, за какую команду ему играть. Права на хоккеиста в лиге принадлежат "Нью-Джерси", однако "дьяволы" смогут передать их другой команде или переподписать игрока и совершить его обмен.

"Идут разговоры о том, что Илья Ковальчук хочет вернуться в НХЛ. Сейчас они стали еще громче. Права на него в НХЛ принадлежат "Нью-Джерси". Он может подписать с ними контракт и выступать за эту команду, никаких проблем. Но если есть желание играть за какую-то другую команду, технически это возможно", - цитирует Фридмана "Р-Спорт".

Многомиллионный 15-летний контракт Ковальчука с "Нью-Джерси" был рассчитан до 2025 года, однако в июле 2013 года форвард заявил, что хочет вернуться в Россию. Действующее соглашение нападающего со СКА истекает 30 апреля.

Президент СКА и председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко в апреле заявлял, что клуб сделает все возможное, чтобы Ковальчук остался в СКА и сыграл на Олимпиаде, куда НХЛ своих игроков делегировать отказалась.

В прошедшем сезоне Ковальчук стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в составе СКА, в 60 матчах чемпионата он набрал 78 (32 + 46) очков. За океаном Илья провел 816 матчей, в которых набрал 816 (417+399) очков по системе "гол плюс пас".