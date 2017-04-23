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Жителей и гостей Риги приглашают активно и энергично провести выходной день 1 мая, отправившись в совместный велозаезд по столице и вместе с профессиональными тренерами Sporto Rīga открыть сезон занятий спортом под открытым небом. По окончании мероприятия участников своими выступлениями порадуют ди-джей Том Гревиньш и группа Otra Puse.

Жителей приглашают в совместный велозаезд, который стартует около Arēna Rīga и завершится на Луцавсале. Протяженность веломаршрута составит примерно 12 км и преодолеть его сможет каждый. В 12.00 на месте старта около Arēna Rīga опытные тренеры проведут разминку. Во время велозаезда участникам гарантируется безопасность, техническая и медицинская помощь.

На финише, который состоится около 14.00 на Луцавсале (на южной стороне), участников поздравит и вдохновит ди-джей Том Гревиньш. В свою очередь тренеры Sporto Rīga проведут специальное «охлаждающее» занятие и лотерею, в которой будут разыгрываться абонементы в спорт-зал People Fitness. Присутствующих угостят горячим кофе или чаем от Coffee Tower и вкусным супом от Ghetto Burger.

Около 14.30 начнется выступление музыканта Нормунда Пауниньша, группы Otra puse и Анны Стафецки.

Во время мероприятия будет открыт шатер Sporto Rīga, где жители смогут проконсультироваться с опытными тренерами о том, как правильно заниматься спортом. Тренеры предложат пробежаться трусцой и расскажут, как правильно пользоваться спортивным инвентарем.