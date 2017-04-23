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Голкипер хоккейной сборной Латвии Эдгарс Масальскис выразил сожаление, что не смог красиво закончить карьеру в национальной команде, сообщает rsport.ru.

Сборная Латвии в субботу проиграла дома в матче Еврочелленджа сборной Франции со счетом 4:6. Этот матч стал последним за сборную для латвийского вратаря Эдгарса Масальскиса.

"Чувства неоднозначные. Очень жалко, что не получилось красиво закончить. Немного не ожидал, что все будет настолько серьезно. Конечно, переполняли эмоции, и они еще несколько дней будут такими же, будут бить через край. Но это хоккей, не всегда все бывает удачно. Все равно рад, что пришло столько народу для того, чтобы быть вместе со мной в этот день", - заявил Масальскис корреспонденту "Р-Спорт".

Игра завершилась церемонией, посвященной латвийскому вратарю. Теплые слова высказал капитан сборной Каспар Даугавиньш, Латвийская хоккейная федерация и Латвийский Олимпийский комитет. Проводить Масальскиса пришли более 7000 человек. Тут же на льду стояла вся семья Масальскиса — жена и трое детей.

"Пусть у сборной Латвии в Кельне все получится", — пожелал своей команде Масальскис, который впервые за долгие годы будет наблюдать за чемпионатом мира как рядовой зритель.

Масальскис участник 14 чемпионатов мира, 4 олимпийских игр, 2 квалификации на ОИ, а также 2 юниорских чемпионатов мира.

37-летний вратарь свой первый матч за сборную провёл 11 ноября 2000 года против Франции. На чемпионат мира Масальскис впервые поехал в 2002 году, но дебютировал всего лишь в 2004 году в Праге против сборной Чехии.

За сборную вратарь сыграл 159 матчей из которых в 11 отстоял всухую.