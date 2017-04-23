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Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло.

В финале Надаль обыграл соотечественника Альберто Рамоса со счетом 6:1, 6:3. Матч продлился 1 час 16 минут, Надаль реализовал четыре брейк-пойнта из 11 и ни разу не проиграл свою подачу.

Таким образом, Надаль в десятый раз выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и стал первым теннисистом в истории, выигравшим один турнир двузначное число раз. Ранее 30-летний испанец побеждал в Монте-Карло в 2005-2012 и 2016 годах. Призовой фонд соревнований в этом сезоне составил 4 миллиона 629 тысяч евро.