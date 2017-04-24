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Ярчайшая звезда латвийского баскетбола Кристап Порзиньгис этим летом присоединится к сборной Латвии в финальном турнире чемпионата Европы.

Об этом игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации "New York Knicks" сообщил на пресс-конференции в своем родном городе Лиепая.

За взрослую сборную страны Порзиньгис пока не выступал. В 2013 году он помог сборной Латвии U-18 у себя дома завоевать четвертое место на чемпионате Европы среди юниоров.

Тренировочный лагерь сборной Латвии перед чемпионатом Европы начнется 17 июля. На своей площадке латвийские баскетболисты проведут пять проверочных матчей.

Чемпионат Европы с 31 августа по 17 сентября пройдет в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Латвия в групповом турнире входит в состав группы D вместе со сборными Сербии, Турции, России, Бельгии и Великобритании.

Из каждой группы в плей-офф турнира пройдут четыре лучшие команды, который сразятся в финале в Стамбуле.