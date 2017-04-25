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Баскетболист нью-йоркского Knicks Кристап Порзиньгис заявил, что этим летом намерен подарить Латвии две новых баскетбольных площадки – по одной в Лиепае и Риге, сообщает портал lsm.lv.

Для Кристапа и его семьи важно поддерживать будущих баскетболистов Уже в прошлом году в его родной Лиепае появилась открытая баскетбольная площадка, играть на которой может любой желающий. В этом году Порзиньгис хочет оборудовать еще два аналогичных объекта – в Лиепае и в Риге.

Кроме того, в июне Порзиньгис намерен организовать тренировочный лагерь, где 20 молодых людей смогут ознакомиться с ходом подготовки профессиональных баскетболистов к играм.

Тренировочный лагерь рассчитан на спортсменов в возрасте 14-16 лет. Там они смогут узнать, как заниматься ежедневно. На утренних тренировках у них будет возможность поработать над техникой, а вечером – поиграть, рассказал агент Кристапа в Америке Янис Порзиньгис.

Несмотря на завершение сезона в Национальной баскетбольной ассоциации в составе Knicks, Кристап отметил, что долго отдохнуть не получится, поскольку лето очень важно, чтобы подготовиться к новому сезону. Сейчас он концентрируется на игре за сборную Латвии на Чемпионате Европы, но одновременно начинает подготовку к грядущему сезону в Национальной баскетбольной ассоциации.