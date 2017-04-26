Шарапова одержала победу в первом матче после дисквалификации (2)

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Спорт | 26 апреля 2017 года, 21:46

В первом матче после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил российская теннисистка Мария Шарапова обыграла представительницу Италии Роберту Винчи.

Встреча проходила в рамках первого круга престижного теннисного турнира в Штутгарте и завершилась победой Шараповой в двух сетах — 7:5, 6:3.

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Ранее бывший тренер Шараповой выразил мнение, что дисквалификация вынудит россиянку выступать дольше и играть лучше.

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Источник: Russia Today
Комментарии 2
Крик21 минуту назад
Не за допинг, а за пиндосский беспредел на пару с корумпированным WADA.
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к сожалению...19 минут назад
Кого обыграла, смех и горе! Без допинга или опять с допингом?
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