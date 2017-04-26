Шарапова одержала победу в первом матче после дисквалификации (2)
Спорт | 26 апреля 2017 года, 21:46
В первом матче после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил российская теннисистка Мария Шарапова обыграла представительницу Италии Роберту Винчи.
.@MariaSharapova advances to @PorscheTennis Second round!— WTA (@WTA) April 26, 2017
Tops Vinci 7-5, 6-3! #PTGP2017 pic.twitter.com/ivXjFLs8IR
Встреча проходила в рамках первого круга престижного теннисного турнира в Штутгарте и завершилась победой Шараповой в двух сетах — 7:5, 6:3.
Ранее бывший тренер Шараповой выразил мнение, что дисквалификация вынудит россиянку выступать дольше и играть лучше.
"I've been waiting for this moment for a long time!" -@MariaSharapova #PTGP2017 pic.twitter.com/08SnpcMPuK— WTA (@WTA) April 26, 2017
Источник: Russia Today
Не за допинг, а за пиндосский беспредел на пару с корумпированным WADA.
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Кого обыграла, смех и горе! Без допинга или опять с допингом?
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