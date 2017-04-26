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В первом матче после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил российская теннисистка Мария Шарапова обыграла представительницу Италии Роберту Винчи.

Встреча проходила в рамках первого круга престижного теннисного турнира в Штутгарте и завершилась победой Шараповой в двух сетах — 7:5, 6:3.

Ранее бывший тренер Шараповой выразил мнение, что дисквалификация вынудит россиянку выступать дольше и играть лучше.