В первом матче после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил российская теннисистка Мария Шарапова обыграла представительницу Италии Роберту Винчи.

. @MariaSharapova advances to @PorscheTennis Second round! Tops Vinci 7-5, 6-3! #PTGP2017 pic.twitter.com/ivXjFLs8IR

Встреча проходила в рамках первого круга престижного теннисного турнира в Штутгарте и завершилась победой Шараповой в двух сетах — 7:5, 6:3.

Ранее бывший тренер Шараповой выразил мнение, что дисквалификация вынудит россиянку выступать дольше и играть лучше.

"I've been waiting for this moment for a long time!" -@MariaSharapova #PTGP2017 pic.twitter.com/08SnpcMPuK