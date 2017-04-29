Спорт |

Латвийский футбольный клуб "Сконто" (Рига), ранее признанный неплатежеспособным, выставлен на продажу.

На конгрессе Латвийской футбольной федерации, который состоялся в пятницу, было объявлено о том, что клуб выставлен на продажу. В пакете, сумма которого не сообщается, предлагается приобретение товарного знака "Сконто", принадлежащих на данный момент игроков. Сообщается, что долги клуба не перейдут к новому владельцу "Сконто".

В декабре суд Видземского предместья Риги признал "Сконто" неплатежеспособным. Ранее в феврале 2016 года "Сконто" не получил лицензии на участие в чемпионате высшей лиги Латвии и был отправлен в 1-й дивизион. После этого клуб попросил начать процесс правовой защиты, чтобы урегулировать его финансовые проблемы.

"Сконто" является самым титулованным футбольным клубом Латвии. Он становился чемпионом страны 14 раз, в его активе также восемь побед в Кубке страны.

Источник: ИТАР-ТАСС