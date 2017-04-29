Самый титулованный футбольный клуб Латвии выставлен на продажу (2)

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Спорт | 29 апреля 2017 года, 10:19

Латвийский футбольный клуб "Сконто" (Рига), ранее признанный неплатежеспособным, выставлен на продажу.

На конгрессе Латвийской футбольной федерации, который состоялся в пятницу, было объявлено о том, что клуб выставлен на продажу. В пакете, сумма которого не сообщается, предлагается приобретение товарного знака "Сконто", принадлежащих на данный момент игроков. Сообщается, что долги клуба не перейдут к новому владельцу "Сконто".

В декабре суд Видземского предместья Риги признал "Сконто" неплатежеспособным. Ранее в феврале 2016 года "Сконто" не получил лицензии на участие в чемпионате высшей лиги Латвии и был отправлен в 1-й дивизион. После этого клуб попросил начать процесс правовой защиты, чтобы урегулировать его финансовые проблемы.

"Сконто" является самым титулованным футбольным клубом Латвии. Он становился чемпионом страны 14 раз, в его активе также восемь побед в Кубке страны.

Источник: ИТАР-ТАСС

Комментарии 2
Крик3 часа назад
Что такое сам по себе клуб, без хорошо играющих в нём игроков??? Хотя, может кто и купит себе эти геморойные понты.
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С-4003 часа назад
нуууу ......что ещё не продали ????
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