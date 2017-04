Спорт |

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» забил 20-й гол в Ла лиге.

Для 32-летнего португальца он стал 367 в европейских чемпионатах, говорится в твиттере Gracenote.

Роналду стал лучшим бомбардиром в пяти самых сильных европейских чемпионатах.

Ronaldo sets a new record for most goals in Europe's top six leagues combined: 367. Jimmy Greaves had 366. (ESP, ENG, GER, ITA, FRA, POR)