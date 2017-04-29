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Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла француженке Кристине Младенович в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте.

Встреча состоялась в субботу, 29 апреля, и завершилась победой Младенович в трех сетах — 3:6, 7:5, 6:4. Спортсменки провели на корте 2 часа 38 минут.

В финале Младенович встретится с победительницей матча между румынкой Симоной Халеп и немкой Лаурой Зигемунд.

Шарапова провела первый турнир после дисквалификации за употребление запрещенных препаратов. В июне 2016 года Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала Шарапову на два года, в октябре того же года Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок ее отстранения до 15 месяцев.