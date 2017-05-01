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Сборная Латвии по хоккею в воскресенье обыграла команду Германии в первом контрольном матче в преддверии чемпионата мира по хоккею.

Матч состоялся в немецком городе Битигхайм. Встреча завершилась победой сборной Латвии со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0).

Голы в пользу сборной Латвии забили игроки Увис Янис Балинскис, Гунарс Скворцов, Робертс Букартс и Артурс Кулда, который был признан лучшим игроком данного матча.

Первый гол сборная Латвии забила на 14-й минуте, после броска своего капитана Каспара Даугавиньша. В свою очередь, вначале второй трети поединка еще один гол удалось забить Увису Янису Балинскису. В свою очередь, победный бросок принадлежал латвийскому игроку Робертсу Букартсу, который обеспечил счет 4:3.

Добавим, в рамках подготовки к чемпионату мира сборная Латвии проводит 10 проверочных игр. Сначала со счетом 0:5 и 1:2 в Риге наша команда проиграла сборной России, затем в Даугавпилсе встретилась с Белоруссией (1:0 и 0:3), а позже вышла на лед против Швеции (1:4 и 4:3). Затем, на своем поле Латвия со счетом 2:1 обыграла Францию, а днем позже ей же уступила - 4:6.

Тем временем сегодня сборная Латвии проведет еще один контрольный матч с Германией.

Напомним, чемпионат мира-2017 по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. На чемпионате мира в Кельне в подгруппе "А" Латвия встретится с Россией, США, Швецией, Словакией, Германией, Данией и Италией. Первая игра у латвийцев состоится 6 мая, со сборной Дании.