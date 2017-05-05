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В Кельне и Париже стартует 81-й чемпионат мира по хоккею. Уже сегодня состоятся первые четыре матча.

Латвия свою первую игру проведет 6 мая, в матче против Дании, в 13:15 по латвийскому времени.

Сегодня в 17:15 по латвийскому времени сразятся сборные Швеции и России, а в 21:15 состоится матч между США и Германией.

Группа А сыграет на вмещающей 18,5 тысяч зрителей "Ланксесс Арене" в Кельне. В этой группе сыграют сборные Латвии, России, Германии, США, Швеции, Словакии, Дании и Италии.

Матчи группы B пройдут во вмещающем 14,5 парижском дворце "АккорХотелс Арена" (известен как дворец спорта "Берси"), в этой группе сыграют команды Франции, Канады, Чехии, Финляндии, Швейцарии, Норвегии, Беларуси и Словении.

Ранее Кельн принимал матчи чемпионата мира по хоккею в 1955, 2001 и 2010 годах, Париж проведет турнир во второй раз в истории (ранее – в 1951 году).