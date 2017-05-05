Россия обыграла шведов по буллитам в первом матче на ЧМ-2017 (5)
Спорт | 5 мая 2017 года, 20:28
Хоккеисты сборной России в стартовом матче чемпионата мира в группе А обыграли соперников из Швеции.
Матч проходил в Кёльне на «Ланксесс-Арене» и завершился со счетом 2:1.
Первый гол в первом периоде забили шведские хоккеисты. Россиянам удалось сравнять счет только в третьем периоде. Автором заброшенной шайбы стал Сергей Андронов.
Победу российской сборной принес Артемий Панарин, забивший гол в серии буллитов.
Латвия свою первую игру проведет 6 мая, в матче против Дании, в 13:15 по латвийскому времени.
Источник: aif.ru
Не очки, не линзы слепых не спасут.
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Дания рвёт
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У Латвии есть хорошая возможность взять первые очки!
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