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Сборная Финляндии стартовала на чемпионате мира по хоккею непростой победой над сборной Беларуси (3:2).

Финляндия начала встречу очень активно, и уже к шестой минуте первого периода вела в счете 2:0. Отличились Себастьян Ахо и Оскар Осала.

После двух голов Суоми сбавили обороты, а Беларусь, выдержав также и второй период, в самой его концовке отыграла одну шайбу. Ее автором стал 18-летний нападающий Егор Шарангович.

Финалист прошлого чемпионата мира берет три очка, а Беларуси в двух следующих турах предстоят встречи с Чехией и Канадой.

Источник: sportarena.com