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Латвийский баскетболист Кристапс Порзиньгис собрал миллион подписчиков в социальной сети Instagram. Как отмечает портал Jauns.lv, никому другому к вершинам, которых удалось достичь Порзиньгису, не удалось приблизиться.

Через день после того, как Порзиньгис посетил футбольный матч между FC Barcelona и Villareal, а потом разместил на своем аккаунте в соцсетях фотографию с бразильской суперзвездой каталонского клуба Неймаром*, число подписчиков подскочило и достигло миллиона.

@neymarjr great game Публикация от Kristaps Porzingis (@kporzee) Май 6 2017 в 12:44 PDT

В связи с популярностью приложения Instagram, можно с уверенностью заключить, что латвийский спортсмен является самым узнаваемым в мире, и наверняка он сохранит этот титул еще в течение многих лет, пишет портал.

@mporzingis birthday celebration Публикация от Kristaps Porzingis (@kporzee) Апр 26 2017 в 8:35 PDT

Правда популярность шестого номера нью-йоркского Knicks в мировом масштабе по-прежнему не велика. Например, его 1 миллион подписчиков в сравнении со 119 миллионами подписчиков певицы Селены Гомез или 101 миллионом Бейонсе выглядит весьма скромно.

Публикация от Kristaps Porzingis (@kporzee) Фев 22 2017 в 12:10 PST

Самым популярным спортсменом в сети Instagram является футболист Криштиану Роналду, который через месяц приедет в Ригу. У него 100,5 миллионов подписчиков и он занимает пятое место в общем зачете "сетевой" популярности.

В свою очередь, Неймар является вторым популярным спортсменом с 74 миллионами последователей, что в общем зачете определяет его на 12 место.

*Неймар — бразильский футболист, нападающий клуба "Барселона" и национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.