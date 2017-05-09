Сегодня на ЧМ по хоккею Латвия сыграет с Италией (1)
Спорт | 9 мая 2017 года, 11:58
Сегодня, 9 мая, в 17:15 по латвийскому времени, в Кельне начнется очередная игра Чемпионата мира по хоккею, в которой команда Латвии встретится со сборной Италии.
Напомним, как уже сообщал Mixnews, в субботу, 6 мая, латвийские хоккеисты в своем первом матче одержали "сухую" победу над сборной Дании со счетом 3:0, а в воскресенье, 7 мая, победили сборную Словакии со счетом 3:1.
Таким образом, сейчас сборная Латвии находится на первом месте в своей группе А.
В свою очередь нападающий команды Теодор Блюгер высказал мнение, что сборная Латвии может побороться с фаворитами группы А за счет правильной организации игры и дисциплины.
Добавим, победой сборная Латвии начала свое выступление на чемпионате мира лишь второй раз за 20 лет.
Vinesim!
Ответить