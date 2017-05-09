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Сегодня, 9 мая, в 17:15 по латвийскому времени, в Кельне начнется очередная игра Чемпионата мира по хоккею, в которой команда Латвии встретится со сборной Италии.

Напомним, как уже сообщал Mixnews, в субботу, 6 мая, латвийские хоккеисты в своем первом матче одержали "сухую" победу над сборной Дании со счетом 3:0, а в воскресенье, 7 мая, победили сборную Словакии со счетом 3:1.

Таким образом, сейчас сборная Латвии находится на первом месте в своей группе А.

В свою очередь нападающий команды Теодор Блюгер высказал мнение, что сборная Латвии может побороться с фаворитами группы А за счет правильной организации игры и дисциплины.

Добавим, победой сборная Латвии начала свое выступление на чемпионате мира лишь второй раз за 20 лет.