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После победы над Марией Шараповой во втором круге турнира серии Premier Mandatory в Мадриде с призовым фондом $5,4 млн со счетом 7:5, 2:6, 6:4 канадка Эжени Бушар рассказала, что не изменила своего отношения к россиянке.

Ранее финалистка Уимблдона-2014 заявила, что считает Шарапову обманщицей, которой нельзя помогать возвращаться в спорт и предоставлять специальные приглашения (wild card) на крупные турниры.

«Я остаюсь при своем мнении относительно Шараповой. Мало того, мою точку зрения разделяет большинство теннисистов. Просто другие боятся что-либо говорить. Перед матчем с Шараповой у меня была дополнительная мотивация. Почувствовала особое вдохновение, поскольку многие игроки подходили ко мне и желали удачи», — цитирует Бушар в твиттере журналист португальского издания Record Жозе Моргадо.

Встреча Шараповой и Бушар продолжалась 2 часа 51 минуту. За это время россиянка не выполнила ни одного эйса и сделала девять двойных ошибок. При этом соперницы по пять раз отдавали свои подачи, заработав на двоих 36 брейк-пойнтов.