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Лондонский «Челси» обыграл «Вест Бромвич» и обеспечил себе победу в Английской премьер-лиге (АПЛ) в сезоне-2016/2017. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в рамках 37-го тура чемпионата прошла вечером 12 мая и завершилась победой лондонцев со счетом 1:0. Единственный мяч забил форвард Миши Батшуайи на 82-й минуте.

«Челси» оторвался от идущего на втором месте «Тоттенхэма», имеющего одну игру в запасе, на десять очков. Таким образом, «аристократы» оказались недосягаемы для своего конкурента.

7 мая мюнхенская «Бавария» в четвертый раз подряд стала чемпионом Германии. Команда обеспечила победу за один тур до окончания первенства.

Этот титул стал для лондонцев первым под руководством итальянского тренера Антонио Конте, который возглавил команду летом 2016 года. Всего клуб шесть раз в своей истории побеждал в чемпионате Англии.