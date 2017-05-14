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В воскресенье, 14 мая в столице проходит рижский марафон Lattelecom пройдет в воскресенье. Эти соревнования также являются чемпионатом Латвии по марафону.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 30 000 бегунов. В прошедшем в субботу детском забеге приняло участие более чем 8000 человек. Тем временем сегодня число участников на шестикилометровой дистанции может составить около 10 000, а на десятикилометровой дистанции – около 6 500. В свою очередь на полумарафонскую дистанцию могут выйти примерно 4700 бегунов, а на марафонскую - более 2000.

Наибольшее число зарубежных участников ожидается на самых длинных дистанциях - марафонской или полумарафонской.

В этом году участники соревнований будут бороться за самый большой призовой фонд за всю историю существования марафона - 50 тыс. евро, которые будут распределены среди пяти лучших бегунов на марафонской дистанции, тройкой ведущих латвийских марафонцев и победителями на полумарафонской дистанции.

"Рижский марафон уже давно не является однодневным событием, он стал настоящим движением. Это праздник бега. Мы ожидаем, что в соревнованиях примут участие более 30 тыс. бегунов. Число участников в детском забеге может составить от 8 до 10 тыс., на шестикилометровой дистанции - 10 тыс., а на десятикилометровой дистанции - 6,5 тыс. В свою очередь на полумарафонскую дистанцию могут выйти примерно 4700 бегунов, а на марафонскую - более 2000", - рассказал руководитель соревнований Айгар Нордс.

Чемпионат Латвии по марафону в этом году отмечает свое 90-летие со дня проведения первых соревнований в августе 1927 года.

В 2011 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) присвоила Рижскому марафону Lattelecom престижный бронзовый знак качества. Такой знак присужден всего 40 марафонам в мире. "В будущем рассчитываем получить серебряный и золотой знаки качества", - сказал Нордс.

Марафон в Риге проводится с 1991 года. В прошлом году в нем приняло участие 33 тыс. спортсменов из 65 стран мира.