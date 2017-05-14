Спорт |

Латвийский бегун на длинные дистанции Валерий Жолнерович в воскресенье на Рижском марафоне Lattelecom улучшил рекорд Латвии на марафонской дистанции, заняв четвертое место.

Жолнерович пробежал 42 километра и 195 метров за два часа 14 минут 23 секунды, улучшив собственный рекорд на 10 секунд. Тем самым он пробежал и норматив чемпионата мира, составляющий 2 часа 19 минут. Так как Рижский марафон является одновременно чемпионатом Латвии, Жолнерович получил титул чемпиона, передает радио MIX FM 102,7.

Прежний свой рекорд - 2 часа 14 минут 33 секунды - бегун установил в 2013 году во Франкфурте.

В свою очередь, победителем Рижского марафона стал кениец Джозеф Кьерго Мунивоки, который пробежал дистанцию за 2 часа 12 минут и 15 секунд. Второе место занял эфиоп Гадиса Бирхан, отставший от Мунивока на 54 секунды. Тем временем третье место досталось еще одному кенийцу Дункану Черийоту Коечу.

Между тем, шестое и седьмое места заняли бегуны из Латвии Янис Гиргенсонс и Кристапс Кайминьш, завоевавшие соответственно второе и третье места на чемпионате Латвии.

Слева направо: спортсменка, президент Латвийского союза легкой атлетики Инета Радевича, спортсмены Янис Гиргенсонс, Валерий Жолнерович, Кристапс Кайминьш и руководитель Рижского марафона Lattelecom Айгар Нордс

Тем временем среди женщин первое место заняла представительница Эфиопии Бекелеч Дада Бедада, которая пробежала дистанцию за 2 часа 31 минуту и 22 секунды. Второе место досталось японке Кикийо Цузако, а третье — эфиопке Месерет Гебре Дебеко. Латвийская же бегунья Анита Кажемака стала шестой.

В полумарафоне среди женщин два первых места заняли представительницы Латвии Инга Залите и Дайга Грицкус. Третье же место досталось литовке Эурелии Венскайтите (1:26.31), а среди латвийских спортсменок третьей стала Линда Болдане (в общем зачете прибежала шестой).

Слево направо: спортсменки Дайга Грицкус, Инга Залите и Эурелия Венскайтите

В целом в Рижском марафоне Lattelecom приняли участие более 2000 спортсменов, а в полумарафоне — около 4700 человек. Помимо медалей, победителям были вручены и денежные призы за лучшие результаты. В этом году общий призовой фонд составил 50 000 евро, что является самой большой суммой за всю историю существования марафона.

Марафон в Риге проводится с 1991 года. В прошлом году в нем приняло участие 33 тысяч спортсменов из 65 стран мира.

В 2011 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) присвоила Рижскому марафону Lattelecom престижный бронзовый знак качества. Такой знак присужден всего 40 марафонам в мире.

Рижский марафон Lattelecom также является чемпионатом Латвии по марафону. В этом году чемпионат отметил свое 90-летие со дня проведения первых соревнований в августе 1927 года.