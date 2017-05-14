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В воскресенье, во время Рижского марафона Lattelecom в больницы были доставлены 13 человек с различными травмами. Однако в целом день прошел спокойно и без особых происшествий, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Инга Витола.

По ее словам, в восьми случаях у участников был констатирован перегрев, а еще у пяти человек обнаружили различные травмы. У одного из участников была травма головы, а у остальных – травмы ног, в том числе растяжения мышц.

Во время соревнований в основном медики помогали участникам во справиться с легкими травмами, возникшими в результате бега, такими как царапины и мозоли. Также, как отметила представитель "скорой", большинство участников последовали советам организаторов соревнований и в случае необходимости своевременно обращались за помощью.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, в воскресенье в Риге прошел традиционный марафон Lattelecom, в котором приняли участие более 2000 спортсменов, а в полумарафоне — около 4700 человек. Лучший результат среди латвийских бегунов показал Валерий Жолнерович, который улучшил рекорд страны, пробежав 42 километра и 195 метров за 2 часа 14 минут 23 секунды. Этим результатом спортсмен улучшил и свой собственный рекорд на 10 секунд.

Марафон в Риге проводится с 1991 года. В прошлом году в нем приняло участие 33 тысяч спортсменов из 65 стран мира.

В 2011 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) присвоила Рижскому марафону Lattelecom престижный бронзовый знак качества. Такой знак присужден всего 40 марафонам в мире.

Рижский марафон Lattelecom также является чемпионатом Латвии по марафону. В этом году чемпионат отметил свое 90-летие со дня проведения первых соревнований в августе 1927 года.