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Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем грунтового турнира серии "Мастерс" в Мадриде (призовой фонд 5 439 350 евро). В полуфинале он обыграл серба Новака Джоковича (6:2, 6:4), а в финале — австрийца Доминика Тима (7:6, 6:4).

Полуфинал Надаль — Джокович стал для соперников 50-й очной встречей в истории. Стоит отметить, что это высший показатель в Открытой эре (с 1968 года). На втором месте Джокович и Федерер (45 матчей), на третьем — Федерер и Надаль (37)

Победой в полуфинале в Мадриде испанец прервал семиматчевую серию поражений от серба, обыграв его впервые за три года — с финала "Ролан Гаррос"-2014. Кроме того, Надаль впервые с финала турнира в Риме 2012 года не проиграл в матче с Джоковичем ни сета. В личных встречах с сербом Надаль уступает 24-26, ведет на грунте 15-7, но уступает сербу на "Мастерсах" (10-17).

А в финале турнира в Мадриде соперником Надаля стал Тим. С ним испанец встречался в финале предыдущого турнира в Барселоне, позволив тогда австрийцу набрать всего 5 геймов. Теперь Тим сопротивлялся более упорно, но все равно проиграл "королю грунта".

Рафаэль выиграл 30-й "Мастерс" в карьере и сравнялся с Джоковичем — они делят первое место по этому показателю в истории. Испанец в пятый раз победил в Мадриде, а в этом сезоне выиграл третий титул подряд.

Впервые с 2013 года ему удалось выиграть на грунте 15 матчей подряд. Тогда он победил в Барселона, Мадриде и Риме, а сейчас — в Монте-Карло, Барселоне и Мадриде, а в Риме выступит на следующей неделе.

В этом сезоне Надаль уже набрал на грунте 2500 очков — это его лучший показатель на турнирах до "Ролан Гаррос", с 2013 года (тогда на четырех турнирах он набрал 3100 очков).

По итогам турнира в Мадриде экс-первая ракетка мира Надаль обойдет швейцарца Роджера Федерера в рейтинге АТР и станет четвертым. А в чемпионской гонки АТР испанец впервые с начала сезона возглавит общий зачет, опередив того же Федерера.