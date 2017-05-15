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Основной голкипер сборной Латвии по хоккею Элвис Мерзликин пропустит матч чемпионата мира с россиянами. Об этом со ссылкой на пресс-службу команды сообщает ТАСС.

«Янис Спруктс, Андрис Джериньш и Элвис Мерзликин не сыграют с россиянами. Место в воротах займет Айвар Пунненов», — заявили в пресс-службе сборной Латвии.

Ранее 15 мая Мерзликин признался, что не хочет играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), потому что ему не нравится Россия. Он вспомнил, что приезжал в Москву на чемпионат мира-2016, и российская столица не произвела на него большого впечатления.

Встреча сборных России и Латвии состоится 15 мая в Кельне и начнется в 21:15. Команда Олега Знарка занимает в группе А 2-е место (14 очков), уступая лишь американцам (15 очков). Россияне гарантировали себе выход в плей-офф. Латвийцы с 9 очками идут на 4-й позиции.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Париже и Кельне с 5 по 21 мая.