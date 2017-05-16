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Сколько бы ни обыгрывала Россия своих соседей, матчи с Латвией не перестанут быть особенными — слишком много связывает эти страны, а значит и сборные. Такое мнение высказал журналист портала championat.com Дмитрий Ерыкалов.

"Общее прошлое как прочная основа, а такие высказывания, которые позволил себе Элвис Мерзликин, — словно горячее дополнение. Вратарь латвийцев и в нелюбви к России признался, и Артемию Панарину вызов бросил. Если игроки нашей сборной читают прессу, то наверняка потирали руки в ожидании встречи с этим дерзким пареньком. И надо же было Бобу Хартли спрятать своего словоохотливого вратаря!", - пишет он.

По словам журналиста, то, как Мерзликин дразнил Россию, могло напомнить поведение малолетнего хулигана, который задирается радом со своим отцом или старшим братом.

"Когда придется отвечать за слова – можно просто спрятаться за спину. Впрочем, обвинять в чём-либо вратаря, названного в честь Элвиса Пресли, мы бы не спешили. Артис Аболс пусть и говорит об игре в прятки со сборной России, но в действительности все сводится к турнирной стратегии. Каким бы серьезным раздражителем ни был коллектив Знарка, решающей для Латвии станет игра с хозяевами чемпионата мира. Латвийцы вышли на игру с лидером группы без основного вратаря Мерзликина, капитана Спруктса и лучшего снайпера команды Андриса Джериньша. Все они еще пригодятся Хартли в битве с Германией, в которой и будет разыгрываться последняя четвёртая путевка в плей-офф", - отметил он.

Напомним, сборная Латвии по хоккею в матче группового этапа чемпионата мира – 2017 против национальной команды России проиграла со счетом 0:5 (0:2, 0:2,0:1), таким образом Россия одерживает шесть побед в шести матчах.

Россияне вновь вышли на первое место в группе А, набрав 17 очков в шести играх. Латвийцы имеют в активе 9 очков и занимают четвертое место.