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Сегодня, 19 мая в Кельне, на конгрессе Международная федерация хоккея на льду (IIHF), состоится голосование по совместной заявке Латвии и Белоруссии на проведение ЧМ по хоккею в Риге и Минске в 2021-м году. В выборах примут участие представители 67 национальных хоккейных ассоциаций, входящих в IIHF.

Ну, а накануне Минск и Рига в Кельне презентовали совместную заявку на проведение хоккейного первенства под слоганом "Страсть. Без границ". Латвийскую сторону представляли президент Федерации хоккея Латвии Айгар Калвитис и мэр Риги Нил Ушаков.

"Организовывая Чемпионат мира по хоккею в 2021 году, Латвия и Белоруссия ходят развивать хоккей в регионе", - сказал в ходе презентации Калвитис.

В свою очередь мэр Риги Нил Ушаков призвал болельщиков "держать кулаки" за то, чтобы заявку одобрили и столица Латвии смогла стать гостеприимной хозяйкой следующего мирового первенства.

"Заявка на проведение ЧМ по хоккею в Риге и Минске в 2021-м году на конгрессе в Кельне представлена. Завтра (19.05.2017) голосование, так что держим кулаки", - написал Ушаков в своем Facebook.

Как сообщалось, Латвия и Беларусь подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года. На проведение мирового первенства в 2021 году претендует также Финляндия.

В преддверии голосования президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель указал, что совместная заявка Белоруссии и Латвии на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года имеет большие шансы на успех. По словам главы IIHF, шансы Минска и Риги даже предпочтительнее, чем у Финляндии.

"Обе эти заявки интересны. Хотел бы отметить, что чемпионат мира по хоккею был проведён в Минске в 2014 году на самом высоком уровне и хорошо запомнился многим болельщикам. Я считаю, что Минск и Рига имеют больше шансов на успех, нежели Финляндия: 60% против 40%. В любом случае мы всё узнаем в пятницу", — говорится в заявлении Фазеля.

Стоит добавить, что следующее мировое первенство пройдет в 2018 году в Дании (Копенгаген, Хернинг), ЧМ-2019 примет Словакия (Братислава. Кошице), в 2020 году хозяином хоккейного ЧМ будет Швейцария (Цюрих, Лозанна).