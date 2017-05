Спорт |

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин повторил достижение чешского форварда Яромира Ягра по количеству матчей в плей-офф в составе команды. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте «Пингвинс».

Evgeni Malkin is now tied with Jaromir Jagr for the #Pens franchise record of 140 career playoff games played.