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Мария Шарапова будет участвовать в квалификационных матчах Уимблдонского турнира и не будет просить у организаторов wild-card.

Российская теннисистка возвращается в большой теннис после 15-месячного запрета на участие в соревнованиях, связанного с употреблением мельдония, находящегося в списке запрещенных препаратов. 16 мая организаторы Открытого чемпионата Франции отказали ей в выдаче wild-card, сославшись на то, что ее дисквалификация была связана с допингом.

"Из-за улучшения моего рейтинга по итогам трех турниров после моего возвращения я пройду квалификационный раунд Уимблдона в Рохамптоне и не буду просить wild-card для участия в турнире", - сообщила теннисистка на своем вебсайте.

Шарапова должна будет выиграть три квалификационных раунда, чтобы войти в число 128-ти теннисисток, которые примут участие в основном турнире.

Квалификационные соревнования Уимблдона пройдут в этом году с 26 по 29 июня (или чуть дольше - в зависимости от погоды) на травяных кортах спортивного центра Банка Англии в районе Рохамптон на юго-западе Лондона.